Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что «Западная» группировка войск при поддержке артиллерии поразила противника в районах сел Першотравневое, Куриловка и Масютовка в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР).