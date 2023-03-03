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15:14, 3 марта 2023Россия

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что «Западная» группировка войск при поддержке артиллерии поразила противника в районах сел Першотравневое, Куриловка и Масютовка в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР).

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Варвара Родикова
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