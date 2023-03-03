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18:52, 3 марта 2023Россия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в российском регионе

МЧС России сообщило о гибели женщины и ребенка при пожаре в жилом доме в Челябинске
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилой многоэтажке Челябинска. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в Telegram.

О пожаре в доме на проспекте Победы стало известно вечером 3 марта. Огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже, площадь пожара составила пять квадратных метров.

Спасатели обнаружили в помещении женщину и 12-летнюю девочку, которых передали врачам, спасти их не удалось. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали четверых человек, еще восемь выбрались самостоятельно. На место происшествия направили пожарную лабораторию, причину случившегося выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое маленьких детей погибли при пожаре в поселке Интернациональный Тульской области. Возгорание произошло в частном жилом доме.

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Варвара Родикова
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