Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в регионе России

Двое взрослых и двое маленьких детей погибли при пожаре в поселке Тульской области

Вечером 18 февраля произошло возгорание в частном жилом доме в поселке Интернациональный Тульской области. В результате погибли четыре человека, в том числе двое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Силами регионального МЧС России открытое горение было ликвидировано. После тушения пожара были обнаружены тела женщины 1954 года рождения, мужчины 1983 года рождения и двоих детей 2012 и 2021 годов рождения. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, чтобы оценить условия проживания несовершеннолетних. «Руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов лично координирует работу следователей на месте происшествия», — добавили в пресс-службе.

Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара.

18 февраля в поселке Комсомольский на Кубани при пожаре в частном доме также погибли двое маленьких детей. Огонь вспыхнул в доме 22-летней женщины, проживающей с двумя дочерями возрастом одного и двух лет. Мать не смогла спасти детей из-за сильного огня и задымления в помещении и выбежала из дома одна.