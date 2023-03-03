Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 3 марта 2023Забота о себе

Женщина полгода принимала беременность за метеоризм

Daily Star: использовавшая контрацепцию женщина узнала о беременности на шестом месяце

Фото: Amr Taha / Unsplash

28-летняя жительница США Майли Джей внезапно узнала беременности на шестом месяце несмотря на то, что использовала контрацепцию. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина рассказала, что принимала оральные контрацептивы и регулярно делала противозачаточные инъекции, поэтому была уверена, что не забеременеет. Когда Джей было 20 лет, она начала замечать, что ее живот увеличивается, но объясняла это набором веса. Спустя некоторое время она стала чувствовать шевеления ребенка, но списывала это на метеоризм. Женщина утверждает, что не мучилась от тошноты и, наоборот, стала больше и чаще есть.

«Я могу вспомнить только один случай, когда меня случайно вырвало. Но тогда я съела очень сомнительный буррито с фасолью и сыром. Я просто жалела, что съела его, и совсем не думала: "Подождите, я беременна?"» — рассказывает она.

Материалы по теме:
«Главное — я успела стать матерью» Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
«Главное — я успела стать матерью»Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
12 мая 2016
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Джей начала подозревать, что с ней что-то не так, когда у нее появились судороги, а в ее крови резко понизился уровень железа. Женщина решила сделать тест на беременность и была шокирована, когда результат оказался положительным. Она отправилась в больницу, где врач подтвердил беременность и сообщил, что она находится на 28-й неделе срока.

Несмотря на то, что Джей принимала горячие ванны, посещала солярий, употребляла большое количество кофеина и один раз запнулась и упала на живот, ее ребенок был абсолютно здоров. Уже спустя три месяца после обследования на свет появилась ее дочь. Женщина признается, что была наивной, полагая, что не сможет забеременеть, используя контрацепцию. Сейчас у Джей трое детей, и она регулярно делает тесты, так как боится, что случайно забеременеет.

Ранее сообщалось, что жительница США Элисон Ракер, у которой диагностировали камень в почках, обратилась в больницу и внезапно узнала, что беременна. Врачи, которые ранее предполагали, что у Ракер камень в почках, выяснили, что она находится на 37-й неделе беременности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
На месте взрыва в Тульской области нашли фрагменты беспилотника
Власти сообщили об атаке двух ДРГ в Брянской области 2 марта
Лавина снега с крыши сошла на двух россиянок и попала на видео
Женщина полгода принимала беременность за метеоризм
Лавров дал гарантии защиты российских газопроводов от западных диверсий
В рюкзаке доставщика еды в Москве нашли килограммы героина
Названы главные признаки мошеннических акций перед праздниками
Умер лауреат 12 премий «Гремми» Уэйн Шортер
Лавров назвал надежных партнеров России в энергетической политике
Военные НАТО и Украины смоделировали следующее наступление ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.