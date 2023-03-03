Женщина полгода принимала беременность за метеоризм

Daily Star: использовавшая контрацепцию женщина узнала о беременности на шестом месяце

28-летняя жительница США Майли Джей внезапно узнала беременности на шестом месяце несмотря на то, что использовала контрацепцию. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина рассказала, что принимала оральные контрацептивы и регулярно делала противозачаточные инъекции, поэтому была уверена, что не забеременеет. Когда Джей было 20 лет, она начала замечать, что ее живот увеличивается, но объясняла это набором веса. Спустя некоторое время она стала чувствовать шевеления ребенка, но списывала это на метеоризм. Женщина утверждает, что не мучилась от тошноты и, наоборот, стала больше и чаще есть.

«Я могу вспомнить только один случай, когда меня случайно вырвало. Но тогда я съела очень сомнительный буррито с фасолью и сыром. Я просто жалела, что съела его, и совсем не думала: "Подождите, я беременна?"» — рассказывает она.

Джей начала подозревать, что с ней что-то не так, когда у нее появились судороги, а в ее крови резко понизился уровень железа. Женщина решила сделать тест на беременность и была шокирована, когда результат оказался положительным. Она отправилась в больницу, где врач подтвердил беременность и сообщил, что она находится на 28-й неделе срока.

Несмотря на то, что Джей принимала горячие ванны, посещала солярий, употребляла большое количество кофеина и один раз запнулась и упала на живот, ее ребенок был абсолютно здоров. Уже спустя три месяца после обследования на свет появилась ее дочь. Женщина признается, что была наивной, полагая, что не сможет забеременеть, используя контрацепцию. Сейчас у Джей трое детей, и она регулярно делает тесты, так как боится, что случайно забеременеет.

Ранее сообщалось, что жительница США Элисон Ракер, у которой диагностировали камень в почках, обратилась в больницу и внезапно узнала, что беременна. Врачи, которые ранее предполагали, что у Ракер камень в почках, выяснили, что она находится на 37-й неделе беременности.

