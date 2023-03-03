Ветеран ВС США Дрейвен призвал украинских военных перейти на сторону России

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен считает, что украинским солдатам следует прекратить воевать за Запад и «выполняющего роль его марионетки» президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим призывом он выступил в Twitter.

Американский военный выразил мнение, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перейти на сторону России, которая «освободит Украину от влияния Запада и объединит сломленный народ».

«Я бы хотел, чтобы ВСУ ценили свою жизнь так же, как я свою. (...) Солдаты Украины, разве вы не видите, вы не предназначены для победы — вам суждено быть просто "лежачим полицейским" на пути России. Выйдите из рядов украинской армии или поддержите Россию, но не жертвуйте своими жизнями ради Запада», — заключил автор публикации.

Дрейвен также предположил, что многие украинские военные осознают, что власти отправляют их на фронт без намерения как-либо поддерживать или помогать им в достижении победы.

3 марта бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что единственно возможным следующим шагом США на Украине станет новая эскалация конфликта. По его словам, Киев терпит поражение на поле боя, а масштабные антироссийские санкции потерпели неудачу — таким образом ни одна из перечисленных мер, принятых Вашингтоном, не была эффективной.