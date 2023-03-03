Бывший советник ЦРУ предрек эскалацию конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США на Украине станет эскалация конфликта

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что единственно возможным следующим шагом США на Украине станет новая эскалация конфликта. Свое мнение он выразил в статье для портала Daily Reckoning.

По его словам, Киев терпит поражение на поле боя, а масштабные антироссийские санкции потерпели неудачу — таким образом ни одна из перечисленных мер, предпринятых Вашингтоном, не была эффективной.

«Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. (...) Затем обязались предоставить Украине танки Abrams. Следом президент Украины [Владимир] Зеленский потребовал истребители F-16. [Президент США] Джо Байден сказал "нет", но он также сначала говорил "нет" танкам», — заметил экс-советник и предрек, что передача Украине истребителей — лишь вопрос времени.

Рикардс также добавил, что западные арсеналы оружия и боеприпасов сильно истощились, и такой дефицит нельзя восполнить быстро.

1 марта зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предположил, что решение США перебросить «самолет Судного дня» E-6B Mercury в Европу в целом не представляет опасности для России, однако говорит об очередном витке эскалации напряженности со стороны Вашингтона.