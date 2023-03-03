Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 3 марта 2023Мир

Бывший советник ЦРУ предрек эскалацию конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США на Украине станет эскалация конфликта

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что единственно возможным следующим шагом США на Украине станет новая эскалация конфликта. Свое мнение он выразил в статье для портала Daily Reckoning.

По его словам, Киев терпит поражение на поле боя, а масштабные антироссийские санкции потерпели неудачу — таким образом ни одна из перечисленных мер, предпринятых Вашингтоном, не была эффективной.

«Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. (...) Затем обязались предоставить Украине танки Abrams. Следом президент Украины [Владимир] Зеленский потребовал истребители F-16. [Президент США] Джо Байден сказал "нет", но он также сначала говорил "нет" танкам», — заметил экс-советник и предрек, что передача Украине истребителей — лишь вопрос времени.

Материалы по теме:
«Мир хочет Рузвельта!» 13 лет во главе США. Как лучший президент Америки спас ее от нищеты и привел к победе в войне
«Мир хочет Рузвельта!»13 лет во главе США. Как лучший президент Америки спас ее от нищеты и привел к победе в войне
20 февраля 2023
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Рикардс также добавил, что западные арсеналы оружия и боеприпасов сильно истощились, и такой дефицит нельзя восполнить быстро.

1 марта зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предположил, что решение США перебросить «самолет Судного дня» E-6B Mercury в Европу в целом не представляет опасности для России, однако говорит об очередном витке эскалации напряженности со стороны Вашингтона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область
В МИД высказались о долгосрочных планах Запада по уничтожению России
Россия заявила о планах США на долгосрочную военную поддержку ВСУ
В одной из беднейших стран Африки прошли митинги в поддержку России
Херш заявил о неодобрении американцами финансовой поддержки Украины Вашингтоном
Автомобиль с российскими туристами провалился под лед на Байкале
В МИД назвали цель «формулы мира» Зеленского
После сообщений о взрыве под Коломной в воздух направили беспилотники
Тайник с боеприпасами и взрывчаткой ВСУ в Херсонской области попал на видео
68-летнюю россиянку нашли мертвой под окнами многоэтажки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.