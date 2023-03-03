Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 3 марта 2023Мир

В США заявили о желании европейцев поддержать Россию

Американский ветеран Дрейвен заявиk о желании европейцев поддержать Россию

Фото: Lin Jing / Globallookpress.com

Европейцы готовы противостоять антироссийской пропаганде и поддержать россиян. Таким мнением в своем Twitter-аккаунте поделился американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Дрейвена радует то, что несмотря на западные СМИ и пропаганду, «люди просыпаются». «Мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется», — заявил он.

Таким образом писатель прокомментировал новость о том, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, являющейся символом города и сказок Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага.

Ранее австрийский оппозиционный политик Эрвин Ангегер призвал правительство Австрии провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. Он потребовал от Евросоюза отменить ограничения против Москвы, так как они «с треском провалилась».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Правоохранители назвали вероятную причину взрыва под Коломной
Человека в куртке ДПС застали копающимся в помойке
Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе
Американский политик назвал главную угрозу человечества
В США заявили о желании европейцев поддержать Россию
Байден усмехнулся, комментируя смерть двоих американских детей
Минометчик рассказал о приказе Киева рыть позиции под обстрелом
Белый дом раскрыл детали предстоящих переговоров Байдена и Шольца
Российские парфюмерные сети начали осваивать зарубежные рынки
В столичных новостройках уменьшили площадь квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.