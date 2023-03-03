Американский ветеран Дрейвен заявиk о желании европейцев поддержать Россию

Европейцы готовы противостоять антироссийской пропаганде и поддержать россиян. Таким мнением в своем Twitter-аккаунте поделился американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Дрейвена радует то, что несмотря на западные СМИ и пропаганду, «люди просыпаются». «Мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется», — заявил он.

Таким образом писатель прокомментировал новость о том, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, являющейся символом города и сказок Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага.

Ранее австрийский оппозиционный политик Эрвин Ангегер призвал правительство Австрии провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. Он потребовал от Евросоюза отменить ограничения против Москвы, так как они «с треском провалилась».