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22:17, 28 декабря 2022Мир

В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России

Оппозиция в Австрии потребовала провести референдум по отмене санкций против России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Оппозиция в Австрии призвала правительство страны провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Австрийской партии свободы (АПС).

Как уточнил уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции АПС Эрвин Ангегер, Вена поддерживает ограничение цен на нефть, поэтому Россия больше не будет ее поставлять. «Этот бойкот вызовет дефицит нефти, что приведет к неизбежному скачку цен. Жертвами снова станут австрийское население, наша экономика, социальное обеспечение и с трудом заработанное процветание», — подчеркнул он.

Политик потребовал от Евросоюза и правительства Австрии отменить ограничения против Москвы, так как они «с треском провалилась». «Наше население должно иметь возможность проголосовать на референдуме за то, хотят ли они продолжать эту политику санкций, увеличивающую бедность», — объяснил он.

Ранее экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия ослабнет. В первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, указал он.

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Марина Совина
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