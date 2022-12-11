Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия ослабнет. В первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, сообщает РИА Новости.

На митинге в Вене Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы и отметил, что сейчас в стране зафиксировано положительное сальдо торгового баланса. При этом доходы Москвы от торговли энергоресурсами увеличились с 100 миллиардов до 220 миллиардов в 2022 году. «О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», — подчеркнул он.

Штрахе добавил, что в результате введения ограничений «мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе». По его словам, в стране увеличиваются цены на электричество, газ и продукты питания. Эту ситуацию бывший вице-канцлер назвал «вопросом социальной справедливости».

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — заключил политик.

В этом выступлении Штрахе также обвинил Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине. По его словам, американские спецслужбы активно участвовали в событиях в Киеве в 2014 году.