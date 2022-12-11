Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:12, 11 декабря 2022Экономика

В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы
Хайнц-Кристиан Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия ослабнет. В первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, сообщает РИА Новости.

На митинге в Вене Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы и отметил, что сейчас в стране зафиксировано положительное сальдо торгового баланса. При этом доходы Москвы от торговли энергоресурсами увеличились с 100 миллиардов до 220 миллиардов в 2022 году. «О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022

Штрахе добавил, что в результате введения ограничений «мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе». По его словам, в стране увеличиваются цены на электричество, газ и продукты питания. Эту ситуацию бывший вице-канцлер назвал «вопросом социальной справедливости».

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — заключил политик.

В этом выступлении Штрахе также обвинил Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине. По его словам, американские спецслужбы активно участвовали в событиях в Киеве в 2014 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В Ливане рассказали о выступающих против изоляции России странах
Россиян предупредили о правиле «золотой полки» в магазинах
В Чехии назвали основную проблему элит Европы и США
Украинцев уличили в попытке переписать историю
Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире
Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни
В Австрии обвинили Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине
Косовские сербы решили ночевать на баррикадах на севере края
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.