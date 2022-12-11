В Австрии обвинили Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе обвинил ЕС и ЦРУ в развитии конфликта на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время выступления на митинге в Вене обвинил Европейский союз (ЕС) и Центральное разведуправление (ЦРУ) США в развитии конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что американские спецслужбы принимали активное участие в событиях в Киеве в 2014 году. Он добавил, что захват власти не может быть оправдан с точки зрения демократической политики.

В то же время Европа все эти годы отворачивалась от конфликта на Украине и не выступила посредником для разрешения ситуации, указал Штрахе.

Он добавил, что европейские политики не предпринимают реальных шагов, таких как поиски мирного разрешения ситуации и попытки привести Москву и Киев за столе переговоров, они обостряют ситуацию вместо того, чтобы разрядить ее.

«И сейчас мы не видим такого развития ситуации, в рамках которого проводилась бы разумная политика. Этого всего не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение», — подчеркнул Штрахе.

Ранее несколько сотен человек стали участниками митинга в столице Австрии Вене, в ходе которого потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций, следовать политике нейтралитета страны в полном объеме и нарастить усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

