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19:06, 10 декабря 2022Мир

На митинге в Вене потребовали от властей Австрии отменить антироссийские санкции

Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии отказаться от антироссийских санкций

Фото: Shutterstock

Несколько сотен человек стали участниками митинга в столице Австрии Вене, в ходе которого потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций, следовать политике нейтралитета страны в полном объеме и нарастить усилия по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Как отметил в ходе своего выступления на митинге бывший вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе, сейчас некоторые австрийские партии «мечтают» о вхождении страны в НАТО. Он подчеркнул, что это нельзя оставлять без внимания. По словам политика, следует быть чуткими, чтобы защитить основу австрийской конституции — нейтралитет.

Участники митинга держали австрийские и российские флаги, а также плакаты с надписями: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания». Они призвали правительство Австрии немедленно приложить усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что полиция Германии задержала двух граждан Австрии по подозрению в организации государственного переворота. Сообщается, что задержанные были уроженцами австрийский федеральных земель Тироль и Верхняя Австрия.

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Игорь Дмитров
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