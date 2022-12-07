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14:57, 7 декабря 2022Мир

В Германии двух австрийцев задержали по подозрению в организации госпереворота

В Германии двух граждан Австрии задержали по подозрению в организации госпереворота

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Полиция Германии задержала двух граждан Австрии по подозрению в организации госпереворота. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

Сообщается, что задержанные были уроженцами австрийский федеральных земель Тироль и Верхняя Австрия.

Ранее в немецкой Генпрокуратуре заявили о задержании гражданки России по подозрению в подготовке госпереворота. В рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия.

До этого сообщалось, что немецкая полиция арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима.

Группа во главе с пенсионеркой стремилась разжечь гражданскую войну в Германии, устраивая саботаж на энергетической инфраструктуре. Участники ячейки намеревались совершить госпереворот. Также они планировали похищение министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха из-за его непопулярных методов во время пандемии.

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Глеб Бажуткин
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