В Германии двух австрийцев задержали по подозрению в организации госпереворота

В Германии двух граждан Австрии задержали по подозрению в организации госпереворота

Полиция Германии задержала двух граждан Австрии по подозрению в организации госпереворота. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

Сообщается, что задержанные были уроженцами австрийский федеральных земель Тироль и Верхняя Австрия.

Ранее в немецкой Генпрокуратуре заявили о задержании гражданки России по подозрению в подготовке госпереворота. В рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия.

До этого сообщалось, что немецкая полиция арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима.

Группа во главе с пенсионеркой стремилась разжечь гражданскую войну в Германии, устраивая саботаж на энергетической инфраструктуре. Участники ячейки намеревались совершить госпереворот. Также они планировали похищение министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха из-за его непопулярных методов во время пандемии.