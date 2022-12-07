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10:17, 7 декабря 2022Мир

В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии гражданку РФ задержали по подозрению в подготовке госпереворота

Фото: Jonas Augustin / Unsplash

В Германии задержали подозреваемых в подготовке государственного переворота. В их числе оказалась гражданка России, пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

Всего правоохранители задержали 25 человек. 22 из них подозревают в создании террористической организации, а троих, в числе которых оказалась гражданка России, — в ее поддержке. При этом следственные действия проводятся в отношении еще 27 человек.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники вербовали в свои ряды новых сторонников, прежде всего в полиции и бундесвере. Следственные мероприятия на данный момент проводятся в 130 местах.

Подозреваемые, по данным прокуратуры, связывались с российскими представителями, однако поддержки не получили. В ведомстве добавили, что у Германии нет оснований полагать, что официальные лица РФ оказывали поддержку заговорщикам.

Ранее издание Bild сообщило, что немецкой полиции удалось предотвратить госпереворот, планируемый правыми экстремистами. По данным газеты, злоумышленники собирались взять штурмом Бундестаг и создать правительственный аппарат, основанный на принципах монархии.

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Полина Матюхина
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