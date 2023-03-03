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16:03, 3 марта 2023Экономика

Путин подписал указ о купленных у недружественных нерезидентов бумагах

Путин подписал указ о сделках с купленными у недружественных нерезидентов ценными бумагами

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке сделок с рядом отечественных ценных бумаг. Документ размещен на сайте Кремля.

Речь идет о российских бумагах (акциях, ОФЗ, облигациях и паях), купленных у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и зачисленных на счет в отечественном депозитарии. Указ устанавливает порядок сделок с бумагами, если они влекут за собой переход права собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление.

Отмечается, что разрешение на сделки с такими бумагами будут выдавать Банк России и правкомиссия. Документ был подписан 3 марта и вступил в силу с даты публикации.

Ранее сообщалось, что Россия более чем в три раза сократила вложения в американские ценные бумаги. В декабре 2022 года страна владела государственными бумагами США на 629 миллионов долларов, в то время как в ноябре — более чем на два миллиарда.

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Полина Матюхина
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