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01:52, 16 февраля 2023Экономика

Россия сократила вложение в ценные бумаги США более чем в три раза

Россия сократила вложение в ценные бумаги США более чем в три раза в декабре 2022 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия сократила вложение в ценные бумаги США более чем в три раза в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Отмечается, что в указанный период Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на сумму 629 миллиона долларов. Из них долгосрочные облигации США составили 104 миллиона долларов, а краткосрочные — 525 миллиона долларов.

Это более чем в три раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре 2022 года российские вложения составляли 2,092 миллиарда долларов. Из них на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 миллионов долларов, на краткосрочные — 2,012 миллиарда долларов.

Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 миллиарда долларов) в октябре 2010 года. Показатель начал снижаться в апреле 2018-го на фоне санкций.

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Марина Совина
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