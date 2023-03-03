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14:47, 3 марта 2023Экономика

Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов

Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов для новых клиентов-юрлиц

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Райффайзенбанк временно перестал открывать валютные счета новым юридическим лицам и дополнительные счета действующим корпоративным клиентам, сообщил «Коммерсантъ».

Представители банка объяснили, что приостановка является временной и связана с ростом числа заявок на расчетно-кассовое обслуживание. Сотрудники не успевают их обрабатывать из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов.

Райффайзенбанк — дочернее предприятие австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в России. Он обслуживает 40-50 процентов платежей России с другими странами. То, что вся российская экономика оказалась зависима в платежной сфере от одного иностранного банка, сказалось на его загруженности.

Минфин США уже начал проверять RBI в связи с его бизнесом в России, сообщал ранее Reuters. Ведомство потребовало «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов» и запросил сведения о работе банка в России.

Ранее RBI допустил постепенный уход из России. По итогам 2022 года чистая прибыль банка составила 3,8 миллиарда евро, при этом более половины принесла российская «дочка», которая заработала два миллиарда.

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Вячеслав Агапов
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