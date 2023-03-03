Российский ребенок оказался в реанимации после катания на тюбинге

В Ульяновске ребенок после катания на ватрушке попал в реанимацию

В Ульяновске ребенок попал в больницу после катания на ватрушке. Об этом сообщает Минздрав Ульяновской области на своей странице во «ВКонтакте».

По данным министерства, ребенка доставили в реанимацию Ульяновской областной детской клинической больницы. Не уточняется, какие именно травмы получил несовершеннолетний после катания на тюбинге.

«При спуске она [ватрушка] набирает скорость гораздо выше обычных санок — около 40 километров в час. Это обстоятельство делает ее более опасной, чем обычные средства для катания. На огромной скорости куда сложнее маневрировать и управлять траекторией своего движения», — напомнил главный детский травматолог российского региона Алексей Кузин.

Ранее в деревне Мистолово Ленинградской области шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на ватрушке. Ребенок неудачно влетел на ватрушке в столб, родители девочки находились рядом и вызвали бригаду скорой помощи.