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10:29, 2 марта 2023Россия

Шестилетняя россиянка пробила голову во время катания на ватрушке

В Ленобласти шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на ватрушке

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В деревне Мистолово Ленинградской области шестилетняя девочка пробила голову во время катания с горки на ватрушке. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Предположительно, ребенок неудачно влетел на ватрушке в столб. Родители девочки находились рядом и вызвали бригаду скорой помощи.

Врачи диагностировали у дошкольницы серьезные травмы головы. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. По факту происшествия организована проверка.

12 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке, влетев в ледяные наросты. Ребенка доставили в больницу Педиатрического университета. Врачи подозревали у мальчика перелом двух позвонков и разрыв селезенки.

До этого стало известно, что под Тулой восьмилетняя девочка скатилась с горки на ватрушке и попала под колеса автомобиля.

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Анна Щербакова
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