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14:03, 12 февраля 2023Россия

В Петербурге ребенок попал в больницу после катания на ватрушке

В Cанкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке, влетев в ледяные наросты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел днем ранее, 11 февраля, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло в Выборгском районе. Ребенок ударился о лед спиной и животом. Его привезли в больницу Педиатрического университета. Врачи подозревали у мальчика перелом двух позвонков и разрыв селезенки.

Детальные исследования этих подозрений не подтвердили, но школьника оставили в медучреждении для дообследования надпочечников.

В конце января в Тульской области восьмилетняя девочка скатилась с горки на ватрушке и попала под колеса автомобиля.

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Евгения Куликова
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