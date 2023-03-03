Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 3 марта 2023Силовые структуры

Суд прекратил дело об убийстве на охоте в отношении российского миллиардера

На Камчатке суд прекратил дело бывшего депутата Редькина об убийстве на охоте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петропавловске-Камчатском суд постановил прекратить рассмотрение уголовного дела в отношении российского миллиардера и бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина. Об этом сообщает агентство «Камчатка-Информ».

Уголовное преследование коммерсанта, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, было прекращено в связи с примирением сторон. Ходатайство о примирении подали родственники убитого.

При этом бывшему депутату предстоит ответить в суде по делу о незаконной охоте, заседание назначено на 7 марта.

8 августа Усть-Большерецкий районный суд приговорил рыбопромышленника Редькина к девяти месяцам ограничения свободы по делу о случайном убийстве во время охоты. На мягкость приговора повлияло добровольное содействие Редькина следственным органам, исключительно положительные характеристики и возмещение вреда родным. Так, супруге застреленного мужчины было переведено 20 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей от экс-депутата получила мать погибшего. Однако прокуратура края подала апелляцию, выявив нарушения, после чего краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Материалы по теме:
Дело техники. Как ревнивый россиянин решил отомстить сопернику и превратил свой автомобиль в машину для убийства
Дело техники.Как ревнивый россиянин решил отомстить сопернику и превратил свой автомобиль в машину для убийства
22 сентября 2022
Иркутский монстр Советский врач стал маньяком. В полнолуние он убивал женщин и детей
Иркутский монстрСоветский врач стал маньяком. В полнолуние он убивал женщин и детей
14 декабря 2019
«Я хотел, чтобы ей стало плохо» Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
«Я хотел, чтобы ей стало плохо»Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
18 апреля 2020

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка. Миллиардер объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. «Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.

Игорь Редькин — совладелец нескольких крупных компаний. В 2019 году его годовой доход оценивался в 1,44 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о фактическом окружении Артемовска российскими силами
У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови
Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла его судьбу
ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ
Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
В России захотели запретить снимать видео и фотографировать во время уроков
Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной
Обвиненного в использовании анестетика актера уволили из сериала Netflix
Петербуржец заставил сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей жены
Смотревший Путина с лапшой на ушах депутат высказался о деле за дискредитацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.