Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:38, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянин из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента

В Хасавюрте муж из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Хасавюрте муж заподозрил жену в измене и попытался ее зарезать, а оппонента расстрелять. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина перерезал горло супруге, однако той удалось добраться до соседей и попросить их о помощи. Предполагаемого любовника россиянин вызвал на встречу, где расстрелял. Обоих потерпевших госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом женщина соврала медикам, что сама упала на штырь. Ревнивца разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина, убившая мужа из страха потерять его имущество, предстанет перед судом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Половина Севастополя осталась без света
Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита
Россиянин из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента
Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео
Польский мэр пожаловался на взлом его телефона
В США предрекли восстание военных против Зеленского
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
Sony заставили раскрыть все эксклюзивы PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.