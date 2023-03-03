Россиянин из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента

В Хасавюрте муж из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента

В Хасавюрте муж заподозрил жену в измене и попытался ее зарезать, а оппонента расстрелять. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина перерезал горло супруге, однако той удалось добраться до соседей и попросить их о помощи. Предполагаемого любовника россиянин вызвал на встречу, где расстрелял. Обоих потерпевших госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом женщина соврала медикам, что сама упала на штырь. Ревнивца разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина, убившая мужа из страха потерять его имущество, предстанет перед судом.