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12:25, 3 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили 130 пунктов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Росгвардия нашла 130 пунктов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях за время СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Росгвардия

Беспилотники Росгвардии нашли более 130 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Херсонской областях за период проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«С помощью современных высокотехнологичных средств ведения разведки специалистам-росгвардейцам удалось вскрыть размещение 35 важных объектов ВСУ, обнаружить более 50 боевых бронированных машин, в том числе 11 танков, четыре РСЗО, свыше 100 единиц автомобильной техники и более 700 боевиков», — говорится в сообщении. Их координаты были переданы артиллерийским подразделениям Росгвардии и Минобороны России, уничтоживших подавляющее большинство объектов.

Всего за время проведения СВО беспилотники Росгвардии совершили более 700 полетов на южном направлении.

1 марта сообщалось, что росгвардейцы обезвредили начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР). Местные жители сообщили о возможном месте падения БПЛА. Внешне он был похож на китайский «Муджин-5». Во время изучения аппарата росгвардейцы обнаружили в нем 25 килограммов гексогена и обезвредили взрывчатку.

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Любовь Ширижик
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