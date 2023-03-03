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13:21, 3 марта 2023Россия

Кроваво-гнойные ручьи возле российской больницы сняли на видео

«Подъем»: возле больницы в Забайкалье появились разливы биологических медотходов

Возле Могочинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Забайкалье появились кроваво-гнойные ручьи из медицинских отходов. Видео публикует Telegram-канал издания «Подъем».

На снятых очевидцем кадрах видно, что ручьи красного цвета растекаются по уличной территории и ступенькам во дворе, образовывая большие обледенелые лужи.

По данным канала, разлив биологических медотходов произошел у отделения хирургии. Местные жители уточнили, что ручьи потекли от люка канализации к подъезду пятиэтажного дома — по их утверждению, разлившуюся жидкость пили бездомные собаки. Также очевидцы случившегося заявили, что ранее в хирургическом отделении ЦРБ были проблемы с водоотведением.

Обстоятельства произошедшего выясняют Минздрав Забайкальского края и прокуратура. Проводится выездная проверка.

В июне 2021 года в гараже рядом с моргом больницы в городе Могоче обнаружили труп и человеческие останки. Уточнялось, что на тот момент находящийся при больнице морг не работал около года.

Варвара Родикова
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