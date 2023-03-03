Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 3 марта 2023Путешествия

Россияне массово устремились за границу на весенние праздники

«Известия»: 73 процента россиян предпочли отдых за границей путешествиям по стране

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы массово предпочли отдых за границей путешествиям по стране на весенних праздниках. Об этом «Известиям» рассказали в «Слетать.ру».

По словам специалистов сервиса, если в аналогичный период 2022 года 70 процентов всех заявок россиян приходилось на путешествия по стране и лишь 30 процентов — на Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны, то в 2023 году картина совершенно иная. Так, 73 процента отечественных туристов устремились на отдых за рубеж и только 27 процентов — по России.

Отмечается, что на праздничные мартовские даты наиболее востребованными оказались такие направления, как Египет, ОАЭ и Россия. На них приходится примерно по 27 процентов всех продаж. За лидерами спроса следуют Таиланд (16,5 процента), Турция (около 8 процентов) и Шри-Ланка (почти 4 процента).

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Аналитики сервиса также сообщили о заметном росте среднего чека на отдых в марте, причем именно на популярных заграничных направлениях. «По сравнению с прошлым годом средний чек на отдых в Египте увеличился на 65 процентов и превысил 146 тысяч рублей, — пояснили они. — В ОАЭ — вырос на 44 процента, до 195,6 тысячи рублей, в Турции — увеличился на 49 процентов, до 96,4 тысячи рублей».

Ранее россияне раскрыли планы на отпуск в 2023 году. Так, 18 процентов респондентов заявили, что их привлекает архитектура красивых городов. Около 16 процентов участников опроса отметили, что хотят отправиться в активные туры по России. Путешествие в страны ближнего зарубежья (Армения, Грузия и Узбекистан) запланировали шесть процентов туристов, еще четыре процента выбрали круизы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область
Выступающий в нейтральном статусе гонщик описал отношение европейцев к россиянам
Лолита назвала живое общение определяющим фактором при знакомстве с мужчиной
Украина выйдет из соглашения о госпомощи семьям погибших в Афганистане военных
Появились подробности об убитом диверсантами под Брянском мужчине
В Японии назвали новую дату первого пуска ракеты H3
Российский актер рассказал о переезде из США
ФСБ уличила россиянку в сотрудничестве с украинской организацией во вред России
Кроваво-гнойные ручьи возле российской больницы сняли на видео
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ остановить окружение Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.