Россияне массово устремились за границу на весенние праздники

«Известия»: 73 процента россиян предпочли отдых за границей путешествиям по стране

Российские туристы массово предпочли отдых за границей путешествиям по стране на весенних праздниках. Об этом «Известиям» рассказали в «Слетать.ру».

По словам специалистов сервиса, если в аналогичный период 2022 года 70 процентов всех заявок россиян приходилось на путешествия по стране и лишь 30 процентов — на Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны, то в 2023 году картина совершенно иная. Так, 73 процента отечественных туристов устремились на отдых за рубеж и только 27 процентов — по России.

Отмечается, что на праздничные мартовские даты наиболее востребованными оказались такие направления, как Египет, ОАЭ и Россия. На них приходится примерно по 27 процентов всех продаж. За лидерами спроса следуют Таиланд (16,5 процента), Турция (около 8 процентов) и Шри-Ланка (почти 4 процента).

Аналитики сервиса также сообщили о заметном росте среднего чека на отдых в марте, причем именно на популярных заграничных направлениях. «По сравнению с прошлым годом средний чек на отдых в Египте увеличился на 65 процентов и превысил 146 тысяч рублей, — пояснили они. — В ОАЭ — вырос на 44 процента, до 195,6 тысячи рублей, в Турции — увеличился на 49 процентов, до 96,4 тысячи рублей».

Ранее россияне раскрыли планы на отпуск в 2023 году. Так, 18 процентов респондентов заявили, что их привлекает архитектура красивых городов. Около 16 процентов участников опроса отметили, что хотят отправиться в активные туры по России. Путешествие в страны ближнего зарубежья (Армения, Грузия и Узбекистан) запланировали шесть процентов туристов, еще четыре процента выбрали круизы.