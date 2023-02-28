Россияне раскрыли планы на отпуск в 2023 году

«Туту»: 18 процентов россиян захотели отправиться в туры по городам в 2023 году

Большинство россиян планирует отправиться в прогулки по городам, активные туры или проведет отпуск на море. Об этом стало известно из опроса сервиса путешествий «Туту», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 18 процентов участников опроса отметили, что их привлекает архитектура красивых городов. Чуть меньше, 16 процентов респондентов, раскрыли, что хотят отправиться в активные туры по России: сплавы, треккинг или велопоходы. Такое же количество туристов предпочло классический отпуск на море на отечественных курортах.

Примерно каждый десятый респондент (11 процентов голосов) планирует отдохнуть в 2023 году на зарубежных пляжных направлениях, например отправиться на Мальдивы, в Таиланд или в Объединенные Арабские Эмираты. Еще восемь процентов признались, что хотели бы попробовать в этом году пожить на природе — в глэмпинге или палатке.

По семь процентов туристов планируют поехать в страны Европы, отправиться в гастротур или в образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями. Путешествие в страны ближнего зарубежья (Армения, Грузия и Узбекистан) запланировали шесть процентов респондентов, еще четыре процента выбрали круиз.

Ранее в феврале стало известно, что самыми востребованными городами у россиян для отдыха на 8 марта стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург.