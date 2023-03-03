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21:43, 3 марта 2023Путешествия

РЖД предоставит летние скидки на поездки для детей

РЖД предоставит летом скидки 50% на поездки для детей от 10 до 17 лет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 июня по 31 августа 2023 года предоставит 50-процентную скидку детям от 10 до 17 лет на поездки по стране на поездах дальнего следования. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что акция действует уже восемь лет. Суммарно за это время ей воспользовались более 17 миллионов детей.

В компании уточнили, что скидка распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в двухэтажных купейных вагонах, а также в некоторых «Ласточках».

21 февраля федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) временно изменила правила продажи билетов по ряду направлений. Теперь купить билеты на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 17 мая, можно будет максимум за 45 суток до отправления, а не за 90, как было ранее.

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Юлия Мискевич
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