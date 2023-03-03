Минюст США наймет специалистов для расследования обхода санкций против России

WSJ: Минюст США наймет специалистов для расследования попыток обхода санкций против России

Минюст США решил нанять дополнительных специалистов для расследования попыток обхода санкций против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена.

Олсен рассказал, что американское ведомство набирает 25 новых сотрудников для работы в подразделении, которое занимается контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. Это решение должно ограничить возможности для частных компаний и других сторон помогать Москве в обходе рестрикций.