Американский политолог Эберт усомнился в незаменимости украинского зерна

Американский политолог Стефан Эберт прокомментировал заявления о вине России в наступлении голода в Африке на фоне приостановки зерновой сделки. Своим мнением он поделился с «Известиями».

«Во-первых, я не думаю, что украинское зерно незаменимо. Конечно, процент этого зерна большой, но его нехватка была ощутима в небольшой промежуток времени», — отметил Эберт. Он напомнил, что торговля зерном осуществляется по всему миру.

Политолог также затронул внешнюю политику Соединенных Штатов, указав, что государство извлекает экономическую выгоду из регионов, в развитии которых оно участвует. Он подчеркнул, что существует множество возможностей регулировать цены различных товаров на рынке.

По словам Эберта, Вашингтон старается убедить страны Европы в ненадобности некоторых российских ресурсов, в частности, газа и нефти, в то время как сам закупает у России все необходимое.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны «Большой двадцатки» (G20) призвали Москву продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 марта. Он упрекнул Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.