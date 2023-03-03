«﻿Дочка» «Газпром нефти» получила долю Shell в бывшем совместном предприятии

«Газпром нефть» купила долю Shell в 50% и стала владельцем бывшего совместного предприятия

Дочернее предприятие «Газпром нефти» получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». Таким образом, российская компания стала владельцем совместного предприятия (СП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, доля в 50 процентов в предприятии получена «ГПН-Ближневосточные проекты» в пятницу, 3 марта. Ранее эта доля принадлежала Shell. Вторые 50 процентов — у «ГПН-Салымские проекты». Таким образом, предприятие теперь полностью принадлежит «Газпром нефти».

О том, что британско-нидерландский нефтяной гигант Shell собирается продать «Газпром нефти» долю в СП Salym Petroleum Development, стало известно 2 февраля. Предприятие занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. В третьем квартале Shell уже устранилась от управления в СП, ее представители покинули совет директоров. Компания также обнулила стоимость актива.

17 февраля президент России Владимир Путин разрешил «Газпром нефть — Ближневосточные проекты» купить 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии. Также глава государства разрешил приобретение 50 процентов у Shell в «Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе».