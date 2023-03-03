СКР начал проверку из-за нападения с ножом на ученика в московской школе

СКР начал проверку из-за нападения с ножом на 13-летнего ученика в школе №538 в Москве

Следователи начали проверку из-за нападения ученицы на 13-летнего подростка в московской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, школьники были в плохих отношениях, между ними неоднократно возникали конфликты. 3 марта девушка подошла к оппоненту и ударила его ножом. Подросток находится на обследовании в одной из городских больниц, его здоровью ничто не угрожает.

На месте работают следователи. Они опрашивают директора учебного заведения, учителей и очевидцев.

Как сообщалось ранее, школьница ударила подростка перочинным ножом в область лопатки. Сейчас с ней беседуют правоохранители.