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16:42, 3 марта 2023Силовые структуры

СКР начал проверку из-за нападения с ножом на ученика в московской школе

СКР начал проверку из-за нападения с ножом на 13-летнего ученика в школе №538 в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи начали проверку из-за нападения ученицы на 13-летнего подростка в московской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, школьники были в плохих отношениях, между ними неоднократно возникали конфликты. 3 марта девушка подошла к оппоненту и ударила его ножом. Подросток находится на обследовании в одной из городских больниц, его здоровью ничто не угрожает.

На месте работают следователи. Они опрашивают директора учебного заведения, учителей и очевидцев.

Как сообщалось ранее, школьница ударила подростка перочинным ножом в область лопатки. Сейчас с ней беседуют правоохранители.

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Елизавета Новикова
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