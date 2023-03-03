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14:18, 3 марта 2023Силовые структуры

Подростка ударили ножом в туалете московской школы

В Москве 13-летнего подростка ударили ножом в область лопатки в туалете школы №538

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 13-летнего подростка ударили ножом в туалете московской школы №538. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время уроков в одном из мужских туалетов. По предварительным данным, школьника ударила перочинным ножом 13-летняя сверстница. Потерпевший якобы стал приставать к ней, а девочке это не понравилось.

В настоящее время подросток госпитализирован в сопровождении приехавшей в школу бабушки. Его жизни ничего не угрожает.

Девочка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 16-летний школьник четыре раза ударил ножом одноклассника из-за грубого тона.

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Елизавета Новикова
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