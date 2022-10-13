Российский школьник попытался зарезать одноклассника во время ссоры в классе

В Симферополе 15-летний школьник четыре раза ударил ножом одноклассника из-за грубого тона

В Симферополе 15-летний попытался зарезать одноклассника. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, ребята остались в классе школы №21 после четвертого урока. Там они поссорились, тогда ученик взял нож и ударил им четыре раза оппонента, нанеся ему ранения шеи, руки и лица.

Мальчика отвели в медицинский пункт, а затем он уехал на скорой помощи в больницу. Сейчас пострадавший находится на операционном столе. Нападавший заявил, что жертва поплатилась за грубый тон во время разговора.

Ранее стало известно, что на Сахалине мстительные российские подростки избили одноклассницу хоккейной клюшкой.