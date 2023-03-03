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13:03, 3 марта 2023Россия

Окровавленная российская школьница пришла к подруге искать убежище

В Петербурге окровавленная школьница пришла домой к подруге, опасаясь пьяной матери

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге окровавленная 13-летняя школьница пришла к подруге, потому что боялась идти домой к пьяной матери. Перед этим девочка пыталась покончить с собой, говорится в сообщении на сайте городского главка МВД России.

Прибывшие на место медики госпитализировали девочку, добавляет «Фонтанка». После детального осмотра ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили.

Сигнал в полицию поступил от родителей школьницы, у которой искала убежища окровавленная девочка. Она рассказала полиции, что мать в состоянии опьянения регулярно ее избивает. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, мать неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию дочери.

В феврале пьяный житель Тувы убил шестилетнего ребенка, сдавив ему грудную клетку. Родители малолетнего в это время продолжали выпивать.

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Алан Босиков
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