Пьяный россиянин во сне убил шестилетнего ребенка

Пьяный житель Тувы убил шестилетнего ребенка во сне

В Туве 45-летнего местного жителя обвиняют в непреднамеренном убийстве шестилетнего ребенка. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2022 года в одном из частных домов в селе Усть-Элегест пьяный россиянин лег рядом с ребенком, родители которого в этот момент распивали спиртное в соседней комнате. Во время сна он сдавил ребенку грудную клетку и живот, заблокировав дыхание.

«В результате потерпевший скончался на месте», — говорится в заявлении прокуратуры.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похожий инцидент ранее произошел на Камчатке. Выпившая женщина легла спать рядом со своей дочерью. Во сне она перевернулась прямо на ребенка и перекрыла ей дыхание. Девочка задохнулась.