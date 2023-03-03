Белый дом раскрыл детали предстоящих переговоров Байдена и Шольца

Белый дом: переговоры Байдена и Шольца будут сфокусированы вокруг конфликта на Украине

Предстоящие переговоры американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца будут сфокусированы преимущественно вокруг конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленной представительницу Белого дома.

Уточняется, что встреча политиков продлится около часа. «Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече», — сообщила американская чиновница. Также, по ее словам, во время переговоров Байден и Шольц затронут «ряд других вызовов» и обсудят подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в июле.

Помимо этого, в ходе встречи политики намерены обсудить отношения Москвы и Пекина. «С каждым шагом, который КНР предпринимает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру», — отметила представительница американской администрации.

О предстоящих переговорах Байдена и Шольца стало известно ранее в пятницу, 3 марта. Встреча была запланирована на фоне сообщений об успехе российских войск на участке фронта у города Артемовск.