Шольц полетел к Байдену для обсуждения танкового вопроса

Шольц отправился к Байдену для разговора по танковому вопросу за закрытыми дверями

Стало известно о визите канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон для разговора с президентом США Джо Байденом. Беседа двух лидеров пройдет за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах двух стран по танковому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоится после сообщений об успехе российских войск на участке фронта у города Артемовск (украинское название — Бахмут), боям за который в немецких СМИ придавали большое значение, предрекая, что их итог станет переломным моментом в конфликте Киева и Москвы.

Встречу, которая должна состоятся 3 марта, в Белом доме анонсировали во второй половине февраля. Со стороны Берлина информация о ней была объявлена уже после заявления со стороны Вашингтона. Этот факт вызвал возмущение среди журналистского сообщества Германии. Кроме этого, многие СМИ обратили внимание на закрытый характер встречи и то, что заявления для СМИ будут сделаны лишь на полях события. Это непривычный формат общения для лидеров США и Германии — прошлые визиты немецких глав правительства практически всегда сопровождал пул журналистов.

Как ранее пояснил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, такой прямой и конфиденциальный обмен мнениями между Шольцем и Байденом необходим. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что лидеры США и ФРГ также рассмотрят сотрудничество по трансатлантической безопасности и вызовам со стороны Китая.

27 февраля стало известно, что Германия предоставила Украине новую партию техники, в частности шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь грузовиков Zetros.