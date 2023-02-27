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13:55, 27 февраля 2023Мир

Германия предоставила Украине новую партию техники

Германия предоставила Украине 6 танковых мостоукладчиков Biber и 8 грузовиков Zetros

Кадр: BuzzKill / YouTube

Германия предоставила Украине новую партию техники, в частности шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь грузовиков Zetros, следует из опубликованного на сайте правительства ФРГ обновленного списка вооружений.

Перечень включает боевую технику, которую Берлин передал или намерен передать Киеву. Отмечается, что ранее Германия уже отправила Украине три Biber и 20 Zetros. Кроме того, в списке есть 20 тысяч аптечек и десять зимних маскировочных сеток.

В период с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года Берлин выдал отдельных разрешений на экспорт военной продукции на сумму более 2,5 миллиарда евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Он назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

9 февраля Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна (...) всей Европе».

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Варвара Кошечкина
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