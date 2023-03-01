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15:57, 1 марта 2023Мир

Байден и Шольц обсудят дальнейшую поддержку Украины

Байден и Шольц обсудят 3 марта в Вашингтоне дальнейшую поддержку Украины

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден встретятся 3 марта в Вашингтоне, где в числе прочего обсудят, как будет проходить их дальнейшая поддержка Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что такой прямой и конфиденциальный обмен мнениями между Шольцем и Байденом необходим.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объясняла, что лидеры США и ФРГ также рассмотрят сотрудничество по трансатлантической безопасности и вызовам со стороны Китая.

27 февраля сообщалось, что Германия предоставила Украине новую партию техники, в частности шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь грузовиков Zetros.

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Антон Похиляк
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