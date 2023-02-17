Стало известно о встрече Байдена и Шольца

Шольц встретится с Байденом в США 3 марта и обсудит поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 3 марта, где обсудит усиление поддержки Украины. Об этом стало известно из публикации Bloomberg.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, лидеры государств также рассмотрят сотрудничество по другим вопросам. Они поднимут тему трансатлантической безопасности и вызовов со стороны Китая.