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08:08, 17 февраля 2023Мир

Стало известно о встрече Байдена и Шольца

Шольц встретится с Байденом в США 3 марта и обсудит поддержку Украины
Джо Байден и Олаф Шольц

Джо Байден и Олаф Шольц. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 3 марта, где обсудит усиление поддержки Украины. Об этом стало известно из публикации Bloomberg.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, лидеры государств также рассмотрят сотрудничество по другим вопросам. Они поднимут тему трансатлантической безопасности и вызовов со стороны Китая.

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Виктория Кондратьева
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