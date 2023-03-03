Россиянин погиб из-за непотушенной сигареты

Житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты

Житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале в пятницу, 3 марта.

ЧП произошло на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Днепровская, уточнили в ведомстве. Прибывшие на место спасатели потушили огонь и из задымленного помещения вынесли хозяина квартиры. Россиянин был уже без сознания, спасти мужчину не удалось.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении.

17 февраля в селе Мамоны Иркутской области пять человек сгорели заживо. Пожар начался в одной из квартир жилого дома из-за небольшого источника зажигания на кровати: ночью хозяин дома закурил в постели.