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11:53, 3 марта 2023Россия

Россиянин погиб из-за непотушенной сигареты

Житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты

Фото: телеграм-канал «МЧС России»

Житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале в пятницу, 3 марта.

ЧП произошло на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Днепровская, уточнили в ведомстве. Прибывшие на место спасатели потушили огонь и из задымленного помещения вынесли хозяина квартиры. Россиянин был уже без сознания, спасти мужчину не удалось.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении.

17 февраля в селе Мамоны Иркутской области пять человек сгорели заживо. Пожар начался в одной из квартир жилого дома из-за небольшого источника зажигания на кровати: ночью хозяин дома закурил в постели.

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Евгения Куликова
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