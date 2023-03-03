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14:14, 3 марта 2023Россия

Российская пенсионерка умерла после клизмы

В Курганской области пенсионерка скончалась после того, как ей поставили клизму в больнице

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Курганской области пенсионерка умерла из-за травмы кишечника. Родственники женщины обвинили в ее смерти медиков, которые якобы неправильно поставили пациентке клизму. Об этом рассказала агентству Ura.ru внучка умершей.

По ее словам, пенсионерка обратилась к медикам после того, как почувствовала боль в животе. По результатам обследования ее отправили домой, предписав покой, и посоветовали сделать УЗИ, как только станет лучше. Однако состояние пенсионерки не изменилось, и к вечеру она снова пришла в больницу. У нее диагностировали застой в кишечнике, госпитализировали и назначили клизму. На следующий день родственники пенсионерки узнали, что ее экстренно перевели в областную больницу, где сделали операцию. К вечеру женщина скончалась.

Родственница умершей рассказала, что в заключении о смерти упоминается травма толстого кишечника из-за попадания в него инородного тела, что спровоцировало перитонит. «То есть клизмой ей проткнули кишку», — резюмировала она. Внучка погибшей отметила, что у умершей не было никаких хронических заболеваний.

В региональном департаменте здравоохранения пообещали установить причины случившегося, указав, что по факту смерти россиянки ведется проверка. Со своей стороны, проверку начал и Следственный комитет России. Правовая оценка случившемуся будет дана по ее результатам, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жительница Новосибирска умерла из-за забытой врачом в ее ноге салфетки. Инородный предмет в теле 68-летней россиянки спровоцировал воспаление, с которым ее организм не смог справиться.

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Алан Босиков
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