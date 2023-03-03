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19:53, 3 марта 2023Среда обитания

Ценам на жилье в Сочи предсказали рост

Эксперт Луценко: цены на жилье в Сочи вырастут из-за строительных ограничений

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Стоимость недвижимости в Сочи вырастет из-за строительных ограничений. Такую динамику цен на жилье в курортном городе предсказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, передает «РИА Новости».

С 7 марта 2023 года в курортной зоне Сочи можно будет строить только санатории и пансионаты. Действующим санаторно-курортным организациям будет запрещено перепрофилирование в гостиницу или апартаменты. В городе также ужесточат предельные параметры гостиниц, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений исходя из их удаленности от береговой линии Черного моря. Нововведения ограничат высотность и уменьшат плотность застройки.

«Несомненно, новый запрет будет способствовать росту цен на жилую недвижимость — как на квартиры, так и апартаменты», — заявил Луценко. С ним согласилась глава местной риелторской компании Golden Brown Татьяна Бурлаковская. По ее словам, ограничения спровоцируют дефицит предложения, а следовательно и рост цен. Эксперт добавила, что стоимость квадратного метра увеличится и в готовых новостройках, и в строящихся.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года цены на элитное жилье в Сочи выросли на треть. Стоимость квадратного метра в городе достигла 2,4 миллиона рублей.

Александра Качан
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