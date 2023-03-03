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20:01, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о стратегическом планировании поставок вооружения с ФРГ

Посол Украины Макеев заявил о стратегическом планировании поставок вооружения с Германией

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Киев и Берлин работают над стратегическим планированием долгосрочных поставок вооружения украинской стороне. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает ТАСС.

«За последние месяцы изменилось то, что мы больше не обсуждаем текущую повестку дня, а занимаемся стратегическим планированием в соответствии с тем, что требуется [украинской армии] и что может быть поставлено», — сказал он. Посол отметил, что ФРГ постепенно становится одним из лидеров в осуществлении отправки техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Макеева, Германия оказывается от концепции «исторической ответственности перед Россией», служившей препятствием для поставок бойцам ВСУ вооружения. Он подчеркнул, что Украине больше всего нужны боеприпасы и дальнобойная артиллерия для попытки нарушить логистику российских сил. Как утверждает посол, к нему пока не поступали запросы от Минобороны республики по обсуждению «определенной модели самолетов, которая есть в распоряжении Германии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия страны испытывает дефицит боеприпасов, танков, самолетов и артиллерии. «Артиллерия — номер один. Это то, что нам нужно», — сказал украинский лидер. Кроме того, он призвал Запад ускорить поставки вооружения.

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Кристина Есикова
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