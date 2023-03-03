Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 3 марта 2023Бывший СССР

Зеленский признал наличие дефицита боеприпасов у ВСУ

Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и вооружения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия республики испытывает дефицит боеприпасов, танков и артиллерии, а также призвал Запад ускорить поставки. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции во Львове со своим коллегой из Латвии Эгилсом Левитсом, передает ТАСС.

«Артиллерия — номер один. Это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве. (…) Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию. Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», — сообщил украинский лидер.

По его словам, Киев будет использовать артиллерию, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые власти страны по-прежнему считают своими, а не для нанесения ударов по территории России. Зеленский уточнил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) также нужны и самолеты. Как утверждает политик, для ускорения поставок украинской стороне нужно публично говорить о том, чего не хватает. «И страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия», — добавил он.

15 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что информация о заканчивающихся боеприпасах у ВСУ не соответствует действительности. Министр опроверг слова Игоря Жовквы, замруководителя офиса президента страны, который ранее заявил, что у армии почти не осталось снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Сербия ответила на данные о тайных поставках оружия Украине и России
Названы столичные районы с арендой квартир менее 30 тысяч рублей в месяц
Оценено падение доходов России от нефти и газа
В сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа на голой груди
Трое россиян привязали должника к машине и протащили волоком по земле
В России построят мегаобщежитие
Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Тайский трансвестит украл у туриста золотое украшение и случайно попался полиции
Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.