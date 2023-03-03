Врач сбегал за застрявшей в автомобильной пробке печенью и пересадил ее пациенту

Fox 29: хирург пробежал почти километр ради застрявшей в пробке печени для пересадки

Врач в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания пробежал почти километр за застрявшей в автомобильной пробке печенью, чтобы пересадить ее пациенту. Об этом сообщает Fox 29.

Хирург Адам Бодзин должен был осуществить пациенту пересадку печени, но узнал, что автомобиль, который перевозил орган, застрял в автомобильной пробке. Дороги вокруг больницы были перекрыты для проведения Филадельфийского марафона, в котором участвовали тысячи бегунов.

Тогда, одетый в белый халат и хирургические защитные средства Бодзин решил сам сбегать за органом. Он пробежал почти километр, лавируя между участниками марафона, чтобы забрать печень, в которой отчаянно нуждался его 66-летний пациент.

«Я махнул рукой полицейскому, прежде чем пересечь трассу марафона. К счастью, он согласился довезти меня обратно, если я смогу забрать печень. Думаю, люди смотрели на меня странно, когда я бежал с контейнером», — рассказал хирург.

Пациент Чарльз Роу, который в тот день был готов к операции, узнал о пробежке врача только после того, как хирургическое вмешательство было успешно проведено. «Он потрясающий. Он действительно потрясающий врач. Он превзошел себя в исполнении служебного долга», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что после пересадки органов жительница Новой Зеландии Джессика Елена сохранила свое старое сердце и носит его в пластиковом пакете. Девушка хотела пожертвовать свои старые сердце и печень научному университету, однако исследователи взяли лишь небольшую часть и отдали ей остатки.

