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06:38, 3 марта 2023Забота о себе

Роскачество посоветовало вино к роллам и суши

Роскачество: при выборе вина к роллам и суши лучше обратить внимание на игристое

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала рекомендации по выбору винного сопровождения к блюдам восточной кухни, в частности — к роллам и суши. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Буняевой, под эти блюда японской кухни не стоит выбирать красное вино, так как оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса. К сашими или суши подойдет игристое по классическому методу, а к креветкам и крабам — шардоне. «Популярные роллы с угрем и огурцом хорошо сопроводит гевюрцтраминер, смягчая кислотность и раскрывая ароматы цитрусов и белого перца», — подчеркнула собеседница издания.

К жареной курице или свинине хорошо подойдет тонкое красное вино, например, темпранильо или неббиоло, а вьетнамскую, тайскую или японскую кухню дополнят кислотный рислинг и розовое вино.

Также эксперт советует присмотреться к пиву, которое достаточно популярно в азиатских странах. А тем, кто любит более крепкие напитки — к саке. Если же предпочтительнее безалкогольное сопровождение, то Роскачество советует выбирать соки без сахара. Он не будет заглушать вкус блюда и перетягивать на себя внимание. Также отлично подойдет зеленый чай.

Ранее Роскачество обнаружило в сыре роллов «Филадельфия» из ресторана «Якитория» фитостерины. Их наличие указывает на то, что молочные жиры были заменены жирами растительного происхождения.

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Екатерина Подвигина
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