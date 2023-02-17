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17:44, 17 февраля 2023Экономика

В роллах из «Якитории» оказался ненастоящий сыр

Роскачество: сыр в роллах «Якитории» оказался фальсификатом

Фото: unsplash

Роскачество обнаружило в сыре роллов «Филадельфия» из ресторана «Якитория» фитостерины. Их наличие указывает на то, что молочные жиры были заменены жирами растительного происхождения. Сообщение организации есть в распоряжении «Ленты.ру».

Таким образом эксперты выяснили, что сыр, который использовали для приготовления роллов, ненастоящий. «Сыр с содержанием растительных жиров обнаружен в роллах только одной марки среди всех исследованных. Такой компонент не может называться сыром, это фальсификат. При этом никакой информации об использовании в роллах ингредиента, произведенного с заменителями молочного жира, не было указано ни в маркировке, ни в карточке товара на сайте ресторана», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

У «Якитории» не оказалось претензии к достоверности результатов исследования. Там пообещали усилить контроль за качеством поступающего сырья.

Ранее Роскачество проверило сметану 20-процентной жирности, продающуюся в России, и обнаружило в некоторых марках кишечную палочку. В сметане Vita была найдена не только кишечная палочка, но и зафиксированы превышения по содержанию дрожжей и плесеней. В торговых марках «Аннушкина ферма», «Из молока нашей дойки», «Молочный фермер» эксперты обнаружили кишечную палочку и дрожжи.

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Платон Щукин
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