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13:05, 19 января 2023Экономика

В российской сметане нашли кишечную палочку

Роскачество нашло в сметане некоторых марок кишечную палочку

Фото: Shutterstock

Роскачество проверило сметану 20-процентной жирности, продающуюся в России, и обнаружило в некоторых марках кишечную палочку.

Так, в сметане Vita была найдена не только кишечная палочка, но и зафиксированы превышения по содержанию дрожжей и плесеней. В торговых марках «Аннушкина ферма», «Из молока нашей дойки», «Молочный фермер» эксперты обнаружили кишечную палочку и дрожжи.

Бактерии группы кишечной палочки выявили в продукции марок «Калужская зорька», «Киржачский молочный завод», «Козельская», «Молочный домик», «Просто Азбука» (собственная марка «Азбуки вкуса»). Это говорит о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта, пояснили в Роскачестве.

Крое того, в сметане «Углече Поле», позиционирующей себя как органический продукт, выявили следы антибиотика доксициклина.

Высококачественной признана сметана марок «Агрокомплекс Выселковский», «Коровка из Кореновки», «Домик в деревне» и другие.

Ранее Роскачество нашло в российских рыбных консервах личинки. Личинок нематод рода Anisakis обнаружили в продукции из горбуши (марки «Вкусные консервы», «Лента») и нерки («Китбай»).

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Платон Щукин
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