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01:03, 3 марта 2023Бывший СССР

Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ

РИА Новости: Су-25 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом рассказал российский военный позывным «Саймон», передает РИА Новости.

По словам военного, важные цели выявили российские разведчики. «Бойцы оперативно передали координаты этих объектов в штаб, и по выявленным целям тут же отработали наши летающие танки», — добавил он, отметив, что все цели были успешно поражены. «Противник понес потери численностью до роты личного состава», — заключил «Саймон».

Уточняется, что при авианалете использовались бомбы ФАБ-500, а для объективного контроля использовался современный российский комплекс оптико-электронной разведки «Ирония».

2 марта официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на донецком направлении. Кроме живой силы ВСУ ВС России уничтожили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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Марина Совина
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