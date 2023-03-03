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16:05, 3 марта 2023Путешествия

Пляжная азиатская страна заплатит приезжающим на отдых туристам

Власти Тайваня заплатят по 5000 тайваньских долларов приезжающим на отдых туристам

Фото: Weniliou / Shutterstock / Fotodom

Правительство Тайваня анонсировало новые меры поддержки туризма — приезжающим на отдых в 2023 году путешественникам планируется заплатить по 5000 тайваньских долларов (примерно 12,3 тысячи рублей). Подробности сообщает The Points Guy.

Основной целью данного решения власти называют привлечение как минимум шести миллионов отдыхающих в 2023 году. «Тайвань полностью открыл свои границы только в октябре 2022 года из-за пандемии COVID-19, и впоследствии ему не удалось привлечь даже десятую часть числа туристов по сравнению с предыдущими годами, — говорится в материале. — До пандемии ежегодное число посетителей составляло около 11,8 миллиона человек, но в прошлом году оно сократилось до 9000 человек».

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По словам гендиректора Тайваньского туристического бюро Чан Ши-Чжуна, данные выплаты будут отправляться в цифровом виде на туристическую карту, которой путешественники смогут воспользоваться при посещении Тайваня. Таким образом, правительство гарантирует, что все наличные деньги будут возвращены непосредственно в туристический сектор пляжной азиатской страны.

«Международные туристы, которым выделят 5000 тайваньских долларов, не получат их до прибытия. Сумма будет храниться на электронной билетной карте, которую можно будет использовать для оплаты питания, проживания и других транспортных расходов во время их пребывания здесь», — уточнил чиновник. Он также пояснил, что бонусные карты, предположительно, будут распределять в рамках ряда рекламных мероприятий в 2023 году.

В январе сообщалось, что отели и гостиницы на Тайване перестанут выдавать посетителям одноразовые туалетные принадлежности — меры позволят улучшить экологию региона и существенно сократить объемы пластикового мусора. Согласно законопроекту, гостиницы с июля 2023 года не смогут размещать в номерах мини-шампуни и мыло емкостью 180 миллилитров и меньше.

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Валентина Процкова
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